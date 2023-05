Stiri pe aceeasi tema

- Trei scene vor fi amplasate la ediția de anul acesta a Embargo Fest, care va avea loc la Muzeul Satului Banațean in 9 și 10 iunie. Organizatorii promit și multe activitați recreative. Festivalul poarta anul acesta mottoul „Remember the ‘90s”.

- Embargo Fest vine la Timișoara, in perioada 9 – 10 iunie, la Muzeul Satului Banațean cu trei scene și multe activitați recreative. Festivalul poarta anul acesta mottoul „Remember the ‘90s”, astfel ca participanții vor avea ocazia sa il asculte pe legendarul producator de muzica electronica, Dr. Motte…

- Festivalul The Carnival se muta in centrul Timișoarei, in anul Capitalei Culturale Europene. Edițiile din anii trecuți s-au desfașurat la Muzeul Satului Banațean. Evenimentul se va desfașura in Piața Victoriei și Piața Libertații, intre 19 și 21 mai.

- Sfarsitul de saptamana aduce in Timisoara și in orașele din apropiere o serie de concerte, evenimente culturale și party-uri. Joi, 4 mai Aethernativ, ora 20: Comuna 30 Poetry Reading & Jam Session #3. ATU Club, ora 22: Bairam studențesc. Berarescu, ora 22: 1 year at Berarescu. Biblioteca Centrala Universitara,…

- Trupa timișoreana de rock alternativ The Case a lansat „Live in Camera Obscura”, o sesiune live care expune intr-un mod cinematic cele mai recente single-uri lansate in ultima perioada. Incadrata intr-un decor pe cat de inedit pe atat de atmosferic, „Live in Camera Obscura” este o producție la care…

- Formația timișoreana Methadone Skies a lansat recent un videoclip al piesei „The Velvet Suite”, iar membrii trupei au anunțat ca vor lansa in luna aprilie o varianta pe vinil și caseta pentru albumul lor de debut „Enter the Void”, lansat inițial in 2012. Vinilul va avea un tiraj limitat de 300 de exemplare…

- Trupa timișoreana Melting Dice a lansat primul single de pe urmatorul album de studio. „«Ochi in ochi» spune povestea unui refugiu pe care il gasim in privirea omului de langa noi, acela cu care nu trebuie schimbate cuvinte pentru a comunica, acela care ințelege dincolo de ce spunem, acela care aude…

- Formația timișoreana JazzyBIT va susține doua concerte de lansare a noului lor album „Drive” in Spania, acestea urmand sa se desfașoare in 3 martie la Madrid și in 4 martie la Malaga. La inceputul lunii februarie trupa timișoreana a implinit 11 ani de existența și a lansat cu aceasta ocazie varianta…