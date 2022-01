Trupa THE DIFFERENT CLASS a lansat “Ping Pong”, primul single de pe albumul “Skins”

Stiri pe aceeasi tema

- Trupa timișoreana The Different Class a lansat videoclipul „Ping Pong“’, primul single extras de pe viitorul material discografic, „Skins”, care urmeaza sa fie lansat in data de 18 februarie. „Cand spațiul dintre doua persoane se umple de culoare și jocul dintre acestea devine dans, iar privirile-și…

- Rapperul Socol a lansat un single numit „In umbra ta“ alaturi de membrii formației The Bandits, melodia care are parte de un lyric video realizat de Luis Frițu avand parte de instrumentale realizate de SEZ. „In umbra ta“ s-a nascut in cadrul studioului de inregistrari Music Hub Tm care de la lansarea…

- Formația The Hidden Jester a lansat un nou videoclip la piesa „My Way”, rockerii din Jimbolia pregatind pentru zilele urmatoare și lansarea unui nou material discografic. „Albumul va conține noua piese care se refera la multiple personalitați ale unui personaj, același Mr.Anderson ca pe primul album.…

- Pe data de 4 Decembrie 2021, Trupa suceveana Nightmarion a lansat piesa „Terapie”, insoțita de al doilea videoclip din cariera lor. Trupa povestește ca „Perioada pandemiei a fost una grea și pentru noi. Am simțit lipsa concertelor și a interacțiunii cu publicul din fața scenei. Din fericire, am trecut…

- Trupa timișoreana The Bandits a lansat single-ul cu numarul patru din cariera, melodia „Țuica de Banat”, avand parte de un videoclip filmat la Muzeul Satului Banațean din Timișoara. „Țuica de Banat este o parodie la adresa societații și oda adusa bauturii tradiționale produsa prin distilare. Cand crești…

- Formația Celelalte Cuvinte a lansat astazi, 26 noiembrie 2021, primele doua melodii de pe viitorul album de studio intitulat „Clepsidra fara nisip”Trupa oradeana a publicat pe canalul ei de YouTube un lyric video pentru melodia „Aproape cerul”. „Suntem foarte bucuroși ca reușim sa aducem treptat la…

- Grupul de K-pop BTS a fost marele castigator al galei American Music Awards 2021, care a avut loc duminica la Los Angeles, informeaza contactmusic.com. In cadrul acestui eveniment castigatorii sunt desemnati prin votul publicului, relateaza luni Reuters. Trupa sud-coreeana a castigat cel mai important…

- Cantareata americana pop Diana Ross a lansat albumul „Thank You” si un videoclip pentru piesa „All Is Well”. Regizat de Amanda Demme, in colaborare cu fiii lui Ross, Evan Ross (producator) si Ross Naess (imagine), videoclipul este primul ei material oficial in decurs de zece ani.