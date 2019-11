Stiri pe aceeasi tema

- Sambata, 26 octombrie 2019, de la ora 19:00, membrii formației TAXI va așteapta la Filarmonica de Stat ”Banatul” din Timișoara sa va bucurați alaturi de ei, intr-un concert aniversar, de excepție, care marcheaza 20 de ani de cariera. TAXI au cantat nenumarate melodii de dragoste sau au criticat fara…

- Duminica, 27 octombrie 2019, de la ora 19.00, pe scena salii mari, Teatrul Municipal Baia Mare va avea invitati de exceptie in spectacolul REMAKE MUSIC SHOW. Este vorba despre Grupul Ad Libitum Voices si trupa REMAKERS. Astfel, baimarenii sunt invitati la un spectacol-concert, o seara cu povesti, muzica…

- Sambata, 26 octombrie, de la ora 19.00, fanii Taxi sunt invitați la un concert aniversar de excepție care marcheaza 20 de ani de cand trupa este pe scena muzicala din Romania! Publicul va avea ocazia sa asculte consacratele piese “Cele doua cuvinte”, “Aici sunt banii dumneavoastra”,…

- Formatia RockAbil va sustine un concert in fața melomanilor timișoreni, in cadrul caruia alaturi de „oldies but goldies“ muzicienii vor interpreta in premiera și cateva melodii ce vor fi incluse in urmatorul album discografic al trupei, programat sa apara in cursul acestui an. „Pregatim pentru acest…

- Municipalitatea din Berlin le-a interzis unor rapperi sa participe miercuri la un concert organizat in marja unui miting pentru Palestina, din cauza presupuselor lor convingeri "antisemite", a declarat un purtator de cuvant al municipalitatii, citat de AFP. Cei doi rapperi, Shadi Al-Bourini si Shadi…

- Solista timișoreanca Amalia Gaița a fost invitata sa susțina un concert in cadrul ediției din acest an a festivalului Weinfest Mediaș, recitalul susținut duminica seara fiind unul care a bucurat spectatorii acestui eveniment. In cele trei zile de sarbatoare din Mediaș, alaturi de Amalia Gaița au mai…

- DE COLECȚIE: Un concert-eveniment susținut de Orchestra Filarmonicii de Stat Sibiu condusa de dirijorul Cristian Lupeș alaturi de soliștii FRANCESCO TRISTANO - pian și MICHAEL BARENBOIM - vioara va avea loc vineri, 13 septembrie 2019, la Sala Thalia. Read More...

- Memoria marelui compozitor si dirijor Constantin Silvestri (1913-1969) este omagiata la 50 de ani de la disparitia sa, prin expozitia „Constantin Silvestri 50” si un concert cameral, organizate de Fundatia Silvestri si de Primaria Capitalei, prin Universitatea Populara „Ioan I. Dalles“ (Sala Dalles). …