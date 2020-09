Trupa SuperM lanseaza albumul de debut “Super One” si o colaborare cu Marvel

Stiri pe aceeasi tema

- Daca in luna mai a acestui an, frumoasa artista Fletcher colabora Kito pentru single-ul „Bitter”, la cateva luni distanta artistul lanseaza versiunea piesei alaturi de Trevor Daniel. Versiunea originala a adunat peste 30 milioane de ascultari pe platformele de streaming. Piesa a fost produsa in timpul…

- Diva pop din Ucraina, NK (Anastasia Kamenskykh), a carei piesa populara ‘Peligroso’ a ajuns in top Billboard, a lansat ulterior piesa ‘Elefante’ care a adunat peste 100 de milioane de vizualizari pe YouTube, iar acum NK lanseaza albumul ‘Eclectica’ care include si hit-ul ‘Elefante’. Titlul ‘Eclectica’…

- Castigator al premiilor Grammy, superstarul Justin Bieber lanseaza single-ul “Holy”, featuring Chance The Rapper. Piesa poate fi achizitionata atat in format fizic, cat si digital, alaturi de produse de merchandise exclusive: https://shop.justinbiebermusic.com Track-ul beneciaza de un film de scurta…

- “Confusion” este o balada dance, cu un tempo ridicat, care combina productia plina de suflet a lui Manuel Riva cu interpretarea blanda a Florenei. “Eram in Amsterdam, unde un prieten din Miami mi-a aratat un demo cu linia melodica a Florenei, spunandu-mi ca este fix pe stilul meu. Mi-a placut ce am…

- Mattyas, artistul cunoscut pentru hiturile “Missing you” și “Secret love” lanseaza un nou single, “Don’t say no”, in colaborare cu Tara (solista ajunsa in atenția publicului cu piesele “Happy for you” și “Missing you”). Piesa este produsa de Debu Teodor Constantin și Any1 in studiourile Tuan Records…

- Dupa succesul pe care l-a avut cu single-uri precum „Lost in Istanbul”, „Tsunami” și „Oh Ma Ma”, Brianna colaboreaza pentru prima oara cu Erin. Single-ul se numește „Lips, Lips”, iar versurile catchy și beat-urile EDM te poarta printr-o poveste plina de pasiune, dorința și multe cuvinte, ce de multe…

- Minelli revine cu un nou single care se numește „Discoteka” și care este o colaborare cu INNA. Piesa a fost compusa de Minelli, INNA, Alex Cotoi si Sebastian Barac. Videoclipul a fost regizat și filmat de Bogdan Paun și Alex Mureșan, scriptul Andra Marta și Cristina Poszet, producția video Loops Production.…