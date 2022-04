Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatea Naționala pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) a controlat modul in care se comercializeaza ouale in Romania, in perioada premergatoare sarbatorilor pascale. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER…

- Maghiarii care traiesc in afara granitelor, inclusiv in Transilvania, sprijina politicile guvernului (ungar, n.r.) fata de comunitatile lor, asa cum evidentiaza voturile lor la recentele alegeri generale, potrivit liderului Uniunii Democrate Maghiare din Romania (UDMR), informeaza MTI, relateaza…

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, a scris, luni, pe Facebook, dupa victoria lui Viktor Orban la alegerile parlamentare de duminica, ca un lucru este cert, si aume ca interesele maghiarilor din Romania si Transilvania vor fi importante pentru Guvernul Ungariei in urmatorii patru ani. Fii la…

- Omicron ucide de 2 ori mai mulți oameni in Romania decat in țarile vaccinate, spune medicul Octavian Jurma, in condițiile in care fara vaccin oamenii se bazeaza doar pe imunitatea naturala, iar din 42% de romani vaccinați doar 13% au facut boosterul. Octavian Jurma subliniaza ca nu mai incearca sa…

- Ministrul Sanatații, Alexandru Rafila (PSD), a declarat marți, intr-o conferința de presa in care fost intrebat cum comenteaza temerile europene legate de al 6-lea val pandemic, ca in opinia sa nu s-a terminat valul 5 in Romania. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Asociația Municipiilor din Romania condamna și respinge in mod categoric agresiunea militara a președintelui Putin asupra Ucrainei. Politica revizionista a lui Putin trebuie oprita acum și nici o concesie nu trebuie sa ii fie facuta, transmite Emil Boc, presedintele AMR.

- In data de 3 aprilie 2022 vor avea loc in Ungaria alegeri parlamentare. Și pentru ca tot are pe mana banii orașului, Primaria Carei cu conducere exclusiv UDMR, face campanie electorala mascata prin Centrul Cultural condus de Szucs Jozsef. Astfel ca la Teatrul Municipal Carei va rula un film drama cu…

- Conducerea exclusiv UDMR a Primariei Carei vrea cu orice preț sa iasa in evidența, chiar daca nu mereu cu fapte laudabile. Falsificarea Proceselor Verbale de la unele ședințe de Consiliu Local este deja o constanta așa ca acum semnalam faptul ca se ascund de ochii careienilor ședințele care cica se…