Stiri pe aceeasi tema

- Trupa A.S.I.A. revine pe scena, primul concert urmand sa aiba loc pe 6 martie, la Sala Palatului din Capitala, a anuntat Florin Ionescu, managerul trupei, informeaza Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER…

- Sorana Darclee și Ianna Novac i-au raspuns Irinei Nicolae, dupa ce fosta membra a trupei ASIA și-a acuzat colegele ca nu au invitat-o la reuniunea trupei . Sorana a dorit sa lamureasca aceasta situație și a explicat faptul ca Irina a decis sa paraseasca grupul cu mult inainte ca acesta sa se destrame.…

- A.S.I.A. se reunește in primavara aceasta, pe 6 martie, intr-un concert special care are loc la 25 de ani de la fondarea trupei. Veștile au ajuns și la urechile Irinei Nicolae, ea a spus pentru playtech.ro ca nu a fost invitata sa urce pe scena la acest concert, deși Adi Ordean a afirmat ca ea nu poate…

- Sorana Darclee, una dintre solistele celebrei trupe A.S.I.A, a anunțat pe contul de socializare ca trupa se reunește la 25 de ani de la lansare, intr-un concert memorabil ce va avea loc in aceasta primavara. Astfel ca, fetele vor urca pe scena in fața celor care inca le iubesc muzica.Trupa A.S.I.A s-a…

- Cantareata portugheza de fado Mariza va concerta pe 8 martie, de Ziua Internationala a Femeii, la Sala Palatului din Capitala, informeaza un comunicat al organizatorilor transmis AGERPRES. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Alina Sorescu și Alexandru Ciucu s-au desparțit dupa 12 ani de relație in acest an, iar procesul de divorț nu a fost finalizat. Artista nu regreta separarea de tatal fetițelor sale și spera iși gaseasca liniștea in anul ce urmeaza.Deși existau zvonuri de mai mult timp ca au probleme in casnicie, Alina…

- „Gaz pe Foc” și Andra Gogan fac o echipa excelenta, un adevarat mix intre generații, pentru lansarea hit-ului „Seara de Ajun”. Piesa „Seara de Ajun” se va auzi pentru prima data intr-un concert live, la Sala Palatului, pe 1 decembrie, cand trupa „Gaz pe Foc” va urca pe scena alaturi de Andra Gogan la…

- Accident rutier pe șoseaua Hincești din Capitala. Potrivit martorilor, un mijloc de transport ar fi tamponat un pieton. Deocamdata nu se știe exact cate persoane au avut de suferit in urma accidentului.La fața locului s-a deplasat poliția și ambulanța.