- Green Day a anuntat ca amana toate datele din turneul asiatic. Seria de concerte „Hella Mega" urma sa inceapa in martie si trupa ar fi cantat in Singapore, Bangkok, Manila, Taipei, Hong Kong, Seul, Osaka si Tokyo, zone afectate de coronavirusul depistat anul trecut in China. Trupa americana, care a…

- Houston Rockets continua parcursul victorios in liga profesionista nord-americana de baschet. De aceasta data gruparea din statul Texas a surclasat acasa, cu 140-112, pe Memphis Grizzlies, si a inregistrat a cincea victorie consecutiva.

- BC Athletic Constanta a participat, week-end-ul trecut, la intrecerile Cupei Romaniei la baschet 3x3, turneu disputat la Bucuresti. In prima zi a competitiei, „Gladiatorii din Tomis” au ajuns pana in semifinale, acolo unde au intalnit pe CSM Targu Jiu, echipa care s-a impus la limita, scor 21-19. Trupa…

- Trupa americana de baschet-show Harlem Globetrotters gaseste noi membri nu doar printre oameni. Zeus McClurkin a mers la gradina zoologica din orasul Portland, statul Oregon, pentru a o descoperi pe Juno, vidra de mare care este pasionata de baschet.Mamiferul adora slam dunk-urile.

- Toronto Raptors sunt pe val. Trupa lui Nick Nurse a obtinut a 12-a victorie consecutiva in liga profesionista nord-americana de baschet. Raptors au castigat intr-un final dramatic meciul de acasa cu Indiana Pacers, la un singur punct diferenta, scor 119-118.

- Harlem Globetrotters are un nou membru. Jiang Shan, cunoscut sub numele de scena "Lucky", a devenit primul chinez care este cooptat in renumita trupa de baschet-show din Statele Unite ale Americii, infiintata acum 94 de ani.

- Meci cu incidente pentru Los Angeles Lakers in liga profesionista nord-americana de baschet. Kentavious Caldwell-Pop a fost lovit in cap de Bobby Portis de la New York Knicks, in momentul in care a sarit cu mingea la cos. Portis a fost eliminat de arbitru pentru faultul dur.

- Trupa americana de thrash metal Slayer si-a sustinut ultimul concert de adio sambata, la arena Forum din Inglewood California. "Timpul este pretios, deci vreau sa va multumesc ca l-ati impartit cu noi", le-a spus Tom Araya fanilor veniti la concertul final, incheiat cu piesa "Angel of Death", anunța…