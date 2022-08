Trump susține că a avut casa percheziționată de FBI. VIDEO Fostul presedinte american Donald Trump a anuntat ca celebra sa resedinta din Florida, Mar-a-Lago, a fost „perchezitionata” de politia federala (FBI).Trump, implicat direct sau indirect in mai multe dosare judiciare, nu a precizat motivul, relateaza AFP. Dar, potrivit presei americane, interventia tine de o ancheta privind proasta gestionare a unor documente clasificate care fusesera trimise la Mar-a-Lago. „Natiunea noastra traieste vremuri intunecate, frumoasa mea casa, Mar-a-Lago din Palm Beach, Florida, este sub asediu si a fost perchezitionata si ocupata de numerosi agenti FBI”, a declarat… Citeste articolul mai departe pe romanialibera.ro…

Sursa articol si foto: romanialibera.ro

