Presedintele american, Donald Trump, a declarat vineri ca nu a vazut dovezi despre otravirea opozantului rus Aleksei Navalnii, adaugand in acelasi timp ca nu are niciun motiv sa se indoiasca atunci cand Berlinul da asigurari ca dispune de "probe fara echivoc", noteaza AFP.



"Nu am vazut inca dovezi" cu privire la originea acestei otraviri, a declarat liderul administratiei de la Washington, subliniind ca Statele Unite vor examina in mod foarte serios acest dosar.