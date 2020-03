Stiri pe aceeasi tema

- Romania se apropie de scenariul 4 Romania va depasi numarul de 2.000 de persoane infectate cu coronavirus si va trece in scenariul 4 la inceputul acestei saptamani. Ministrul Sanatații, Nelu Tataru, a precizat, la Digi 24, ca varful epidemiei in Romania ar putea fi la jumatatea lunii aprilie, potrivit…

- Varful epidemiei in Romania ar putea fi in aprilie, iar potrivit estimarilor atunci este posibil ca Romania sa confirme in jur de 10.000 de cazuri de infectare cu Covid-19, a spus ministrul Sanatații, Nelu Tataru, la Digi24. La inceputul saptamanii viitoare, am putea trece in scenariul 4, atunci cand…

- Doina Azoicai, președintele Societații Romane de Epidemiologie, considera ca este foarte posibil ca tara noastra sa se confrunte si cu 10.000 de cazuri de imbolnavire cu coronavirus si a subliniat ca primul varf de epidemie in Romania va fi la jumatatea lunii aprilie.„Din tot felul de modelari matematice…

- "Trebuie sa incepem imediat studiile serologice pe scara larga - testarea anticorpilor - pentru a evalua in ce stadiu al epidemiei suntem acum", avertizeaza Sunetra Gupta, profesor de epidemiologie teoretica la Oxford si coordonatoarea studiului. Marea majoritate a celor infectati ar prezenta simptome…

- Nelu Tataru, secretar de stat in Ministerul Sanatații, a declarat miercuri seara la Digi24 ca cel mai rau scenariu pentru Romania ar fi ca imbolnavirile de Covid-19 sa se produca intr-un ritm alert și sa se ajunga in scurt timp la 10.000 de cazuri, perspectiva care ar fi prognozata undeva dupa mijlocul…

- Luni, guvernul de la Londra a intensificat masurile de contracarare a virusului, stopand activitatile sociale si cerand persoanelor vulnerabile sa se izoleze timp de 12 saptamani. Patrick Vallance a afirmat ca impactul masurilor asupra numarului de infectari ar trebui sa se vada in doua-trei saptamani.…

- credit: raportuldegarda.ro Epidemia COVID-19 nu se va termina prea curand in Romania. Abia suntem, in fapt, in faza sa de inceput. Masurile guvernamentale și comportamentul populației sunt fundamentale in limitarea perioadei in care boala va avea o influența importanta asupra societații. Daca in China…

- Din cauza raspandirii epidemiei de coronavirus, Banca Centrala a Coreei de Sud (BOK) va pune in carantina bancnotele timp de doua saptamani pentru a inlatura orice urma de coronavirus, iar unele ar putea fi arse, noteaza Agerpres citand Reuters. Cu peste 7.000 de oameni infectați cu noul coronavirus…