- ONU a salutat proclamarea unor armistitii in mai multe tari aflate in razboi, in urma apelului sau la incetarea luptei in fata covid-19, o evolutie pe cale sa fie sustinuta prin rezolutii in Consiliul de Securitate si in Adunarea Generala, relateaza AFP, anunța news.ro.Rand pe rand, armistitii…

- Presedintele rus, Vladimir Putin, si omologul sau turc, Recep Tayyip Erdogan, au convenit astazi, la Moscova, asupra incetarii focului in regiunea Idlib, din nord-vestul Siriei. Incetarea focului va intra in...

- Presedintele american Donald Trump i-a cerut Rusiei sa inceteze sa sustina „atrocitatile” comise de regimul presedintelui sirian Bashar al-Assad, a anuntat Casa Alba, dupa cum informeaza AFP, preluata de Agerpres. In timpul unei convorbiri telefonice cu omologul sau turc Recep Tayyip Erdogan, Trump…

- Statele Unite au declarat marti ca sustin ''pe deplin'' riposta Turciei la tirurile de artilerie ale regimului de la Damasc in nord-vestul Siriei, apreciind ca este vorba de ''auto-aparare justificata'', relateaza AFP. Intr-un comunicat, seful diplomatiei americane ''condamna atacurile persistente,…