Stiri pe aceeasi tema

- Donald Trump se va intalni cu prilejul deplasarii sale la forumul de la Davos cu omologul sau irakian Barham Saleh, precum si cu presedintele Kurdistanului irakian Nechirvan Barzani, intr-un moment in care prezenta militara americana in Irak este pusa sub semnul intrebarii de Bagdad, relateaza luni…

- Iranul a lansat, azi noapte, mai mult de o duzina de rachete balistice impotriva forțelor militare și ai coaliției americane din Irak, a confirmat Departamentul de Aparare al SUA. Acesta este un raspuns coordonat la uciderea celui mai puternic comandant militar iranian, Qassem Soleimani, de vinerea…

- Președintele SUA, Donald Trump, a discutat duminica cu premierul britanic Boris Johnson despre situația actuala din Irak și Iran, a anuntat Casa Alba printr-un comunicat, potrivit site-ului agentie Reuters, scrie Mediafax.Comunicatul a oferit cateva detalii despre specificul apelului, menționand…

- Presedintele american Donald Trump are o stare de sanatate foarte buna, s-a stabilit dupa incheierea “primei faze” a controlului anual caruia ii este supus presedintele, relateaza bbc.com potrivit news.ro.Casa Alba a confirmat ca Trump a fost supus sambata unui control si unor analize de laborator…

- Presedintele american Donald Trump a atacat-o vineri pe fosta ambasadoare a SUA in Ucraina, Marie Yovanovitch, care i-a raspuns chiar in timp ce era era audiata in Congres in cadrul anchetei privind potentiala destituire a liderului de la Casa Alba, relateaza AFP si Reuters. "Peste tot pe unde a trecut…

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a respins joi, la Washington, temerile referitoare la viitorul si unitatea Aliantei Nord-Atlantice, exprimate in urma cu o saptamana de catre presedintele francez Emmanuel Macron, relateaza Xinhua, conform agerpres.ro. ''NATO este solida si a implementat…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a declarat joi ca, in discutia avuta in ajun cu omologul sau american Donald Trump la Casa Alba, a exclus renuntarea la achizitia sistemului de aparare antiaeriana rusesc S-400, transmite dpa, potrivit Agerpres.'Este exclus sa abandonam S-400 si sa ne…

- Presedintele american, Donald Trump, il va primi joi la Washington pe secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a anuntat sambata Casa Alba, in contextul unor critici aspre la adresa Aliantei Nord-Atlantice, relateaza AFP. Cei doi vor discuta in special despre "progresele" realizate de tarile membre…