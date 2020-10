Stiri pe aceeasi tema

- Donald Trump, angajat cu toate fortele in batalie, cu opt zile inainte de alegeri, se pregateste sa inregistreze o imena victorie, prin confirmarea luni a magistratei conservatoare pe care a nominalizat-o la Curtea Suprema, relateaza AFP, potrivit news.ro.Senatul urmeaza sa dea unda verde…

- Democratul Gary Peters a devenit primul senator american in funcție care a impartașit in mod public o poveste personala despre avort, un subiect sensibil in Statele Unite, scrie revista Elle. Povestea lui Peters vine in contextul audierii in Senat a judecatoarei anti-avort Amy Coney Barrett, nominalizata…

- Amy Coney Barrett, judecatoarea pe care presedintele american Donald Trump a nominalizat-o pentru postul vacant de la Curtea Suprema, a declarat marti ca va separa convingerile sale religioase private de orice verdict juridic pe care il va da, relateaza dpa.In cadrul audierii sale din Senatul…

- Senatorii republicani incep sa simta presiunea timpului tot mai puternic in procesul de numirea a judecatoarei Amy Coney Barrett la Curtea Suprema. Trei colegi de partidd au iesit pozitivi la testul de COVID-19 si altii au intrat in carantina dupa ce au intract in contact cu persoane infectate.

- Președintele american Donald Trump și contracandidatul democrat Joe Biden au folosit un limbaj fara menajamente in prima infruntare fața in fața, care s-a desfașurat in Cleveland, Ohio, și care a fost urmarita de zeci de milioane de oameni. Dezbaterea a durat 90 de minute și a fost moderata de Chris…

- Candidatul democrat la Casa Alba, Joe Biden, l-a acuzat duminica pe presedintele Donald Trump ca doreste sa instaleze rapid o judecatoare conservatoare la Curtea Suprema doar pentru a putea "elimina" programul de asigurare de sanatate Obamacare in plina pandemie, transmite France Presse, relateaza…

- Presedintele american a spus: „Va fi o femeie". Sustinatorii din Fayetteville l-au incurajat pe Trump sa nu amane numirea unui inlocuitor, desi el a spus ca nu are o nominalizare, insa va face o alegere saptamana viitoare. „Avem multe femei pe lista", a completat Trump. Amy Coney Barrett (FOTO), judecator…