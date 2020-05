Presedintele american Donald Trump a creat confuzie cu privire la testele de depistare a noului coronavirus la care este supus, intr-o incercare de a da asigurari cu privire la starea sanatatii sale. ”Am fost testat foarte pozitiv... intr-un alt sens, in aceasta dimineata”, a spus seful statului american, potrivit news.ro. Forum ARIR. Perspective caștigatoare: Cum reconstruim economia ”Am fost testat pozitiv... in sensul negativ”, a continuat presedintlee primei puteri mondiale. ”Am fost testat perfect in aceasta dimineata... adica negativ”, a continuat locatarul Casei Albe. ”Pozitiv in…