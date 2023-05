Stiri pe aceeasi tema

- Fostul președinte american Donald Trump a declarat ca ar fi capabil sa puna capat razboiului intr-o zi daca va fi reales la Casa Alba. Intr-un interviu cu Nigel Farage la GB News, Trump a spus ca oprirea conflictului ar „dura 24 de ore”, potrivit Sky News. „Voi reuși sa pun capat acestui razboi. Ar…

- Fostul președinte american Donald Trump și-a reiterat afirmația potrivit careia ar putea "ușor" sa puna capat conflictului din Ucraina in 24 de ore daca s-ar intoarce la Casa Alba. Intr-un interviu cu politicianul și prezentatorul britanic Nigel Farage, difuzat de GB News, Trump a subliniat ca este…

- Fostul președinte al Rusiei, Dmitri Medvedev, aliatul fidel al lui Vladimir Putin, lanseaza noi amenințari, de data aceasta la adresa Coreei de Sud, care a anunțat ca ar putea sa-și extinda sprijinul pentru Ucraina dincolo de ajutorul umanitar și economic, daca aceasta va fi supusa unui atac civil pe…

- Presedintele rus Vladimir Putin a afirmat luni, in timpul unei intrevederi cu omologul sau chinez Xi Jinping la Moscova, ca este pregatit sa discute despre planul de pace propus de Beijing pentru solutionarea conflictului din Ucraina, transmit Reuters.

- Mandatul de arestare emis de Curtea Penala Internationala impotriva lui Vladimir Putin pentru crime de razboi este „justificat”, a declarat președintele Statelor Unite ale Americii (SUA), Joe Biden.Presedintele american, exprimandu-se in fata jurnalistilor la Casa Alba, a amintit ca institutia nu este…

- Donald Trump șocheaza din nou. Fostul președinte republican insista ca soluția pentru oprirea razboiului din Ucraina este cedarea de teritorii catre Rusia, insa se lauda ca Putin nu ar fi indraznit sa porneasca un razboi, criticand politica dusa de actualul președinte democrat Joe Biden.Ultimele declarații…

- Statele Unite au anuntat vineri o noua transa de ajutor militar pentru Ucraina, sub forma unor comenzi diverse catre industria de aparare, in suma totala de 2 miliarde de dolari, la exact un an de la inceperea invaziei ruse, transmite AFP. Acest nou ajutor, care nu provine din rezervele armatei americane…

- Casa Alba a anunțat Rusia ca Joe Biden merge in vizita in Ucraina. Președintele american a mers la Kiew pentru a arata ca este alaturi de țara atacata de forțele lui Vladimir Putin. Ce a spus consilierul prezidențial din SUA pentru Securitatea Naționala, Jake Sullivan.