- Președintele ales al Consiliului European, Charles Michel, a declarat miercuri ca vrea ca Uniunea Europeana sa continue sa coopereze cu Marea Britanie in urma ieșirii acesteia din Blocul comunitar, relateaza site-ul agenției Reuters, potrivit MEDIAFAX."Așteptam deciziile Marii Britanii și…

- Presedintele american Donald Trump a declarat vineri ca nu a acceptat sa retraga tarifele comerciale ceruta de China, provocand noi incertitudini legate de momentul in care cele mai mari doua economii ale lumii vor pune capat razboiului comercial care a incetinit cresterea economica mondiala, transmite…

- Presedintele american Donald Trump a criticat joi acordul de iesire din UE negociat de premierul britanic Boris Johnson, care - potrivit lui - nu permite un tratat comercial cu SUA, indemnandu-l pe seful executivului de la Londra sa se alieze sustinatorilor unui Brexit dur pentru alegerile legislative…

- Premierul britanic Boris Johnson i-a spus miercuri lui Donald Tusk, președintele Consiliului European, ca nu dorește ca procesul Brexit sa fie amânat din nou, fiind încrezator ca va reuși sa obțina aprobarea Parlamentului de la Londra pâna la 31 octombrie, a afirmat un reprezentant…

- Președintele in exercițiu al Consiliului European, Donald Tusk, a declarat joi, in urma unor discuții cu premierul Marii Britanii, Boris Johnson și cel al Irlandei, Leo Varadkar, ca Uniunea Europeana este de partea Irlandei in cadrul discuțiilor privind Brexit, potrivit CNN, anunța MEDIAFAX.Citește…

- Președintele în funcție al Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, a declarat ca propunerile facute miercuri de catre autoritațile britanice în privința Brexit reprezinta un progres, dar înca sunt „unele puncte problematice care vor trebui discutate în urmatoarele zile”,…

- Presedintele ales al viitoarei Comisii Europene, Ursula von der Leyen, va lua parte la Consiliul European din 17-18 octombrie, relateaza marti politico.eu. Noul executiv comunitar isi va prelua mandatul la 1 noiembrie, dar presedintele Consiliului European, Donald Tusk, i-a adresat luni Ursulei von…

- Administratia Ashraf Ghani a transmis duminica, intr-un comunicat citat de Reuters, ca adevarata pace in Afganistan va fi posibila cand talibanii vor inceta violentele si vor avea discutii directe cu Guvernul, potrivit NEWS.ro. Presedintele american Donald Trump a anuntat sambata seara, pe…