- Procurorii din Manhattan ar urma joi sa puna sub acuzare Trump Organization, compania fostului presedinte american Donald Trump, si pe directorul financiar al acesteia, Allen Weisselberg, pentru fapte penale, a declarat miercuri o persoana apropiata situatiei, transmite Reuters. Acuzatiile…

- Procurori federali din Manhattan au efectuat, miercuri, perchezitii in locuinta si la biroul lui Rudolph Giuliani, fost primar al orasului New York si avocatul personal al fostului presedinte Donald Trump, in...