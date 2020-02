Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Donald Trump a anunțat joi ca Statele Unite l-au ucis pe Qasim al-Raymi, liderul gruparii islamiste al-Qaida din Peninsula Arabica (AQAP), într-o operațiune de contraterorism desfașurata în Yemen, anunța Reuters.„Sub Raymi AQAP a comis acte de violența și atrocitați…

- Presedintele Donald Trump a anuntat joi ca Statele Unite l-au ucis pe liderul Al-Qaida in Peninsula Arabica (AQAP) Qassim al-Raymi in cursul unei operatiuni de combatere a terorismului in Yemen, relateaza Reuters. ''Sub conducerea lui Raymi, AQAP a comis violente de neconceput impotriva civililor…

- Presedintele SUA, Donald Trump, a discutat prin telefon, luni, cu omologul sau din Rusia, Vladimir Putin, despre cooperarea in combaterea terorismului si modalitatile de control al armamentului, anunta Casa Alba, conform agentiei de presa Reuters, anunța MEDIAFAX.Vladimir Putin l-a sunat pe…

- Presedintele Donald Trump a declarat luni ca ar fi dezamagit sa afle ca "se pune ceva la cale" in Coreea de Nord si a asigurat ca Statele Unite urmaresc indeaproape activitatile din aceasta tara asiatica, informeaza Reuters. "As fi dezamagit daca ceva ar fi pus la cale, iar daca se adevereste…

- Comisia pentru Afaceri Judiciare a Camerei Reprezentantilor se va intruni astazi și maine pentru a examina articolele de lege pentru punerea oficiala sub acuzare a președintelui american Donald Trump, a anuntat marti comisia, potrivit Reuters. Intrunirile vor avea loc miercuri la ora 19:00 și din nou…

- Peste 300 de studenti sauditi la aviatie militara au fost consemnati la sol in Statele Unite, din motive de siguranta, dupa ce un locotenent al fortelor aeriene ale Arabiei Saudite a deschis focul si a omorat trei oameni, saptamana trecuta, la o baza americana din Florida, au declarat marti oficiali…

- Presedintia Statelor Unite a condamnat, vineri seara, atacul comis in centrul orasului Londra, anuntand sustinere pentru Marea Britanie, informeaza site-ul agentiei Reuters, potrivit MEDIAFAX."Presedintele Donald Trump a fost informat despre atacul comis pe Podul Londrei si monitorizeaza situatia",…

- Președintele american Donald Trump a anunțat joi în timpul unei vizite surpriza în Afganistan ca negocierile cu talibanii au fost reluate, dupa ce acestea au fost întrerupte în septembrie, relateaza AFP și Reuters. Vizita lui Trump este prima dupa ce a devenit președinte…