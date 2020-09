Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele american Donald Trump a declarat ca va nominaliza la sfarsitul acestei saptamani un nou judecator care sa-i succeada lui Ruth Bader Ginsburg la Curtea Suprema de Justitie a SUA, informeaza dpa potrivit Agerpres. "Cred ca va fi vineri sau sambata", a spus Trump luni in programul de stiri…

- Președintele american Donald Trump a anunțat luni ca își va prezenta nominalizarea pentru Curtea Suprema a Statelor Unite pâna la sfârșitul saptamânii, transmit AFP și CNN.„O sa anunț vineri sau sâmbata și va începe munca. Dar sa speram ca nu va fi foarte…

- Candidatul democrat la Casa Alba, Joe Biden, le-a cerut duminica senatorilor sa nu voteze in legatura cu postul vacant de la Curtea Suprema a Statelor Unite "inainte ca americanii sa isi fi ales presedintele", noteaza AFP. Dorinta presedintelui Donald Trump de a o inlocui pe judecatoarea Ruth Bader…

- Donatorii democrati au doborât recordul de generozitate dupa decesul, vineri, al judecatoarei de la Curtea Suprema a SUA Ruth Bader Ginsburg, punând la dispozitia candidatilor democrati si a grupurilor progresiste peste 90 de milioane de dolari în putin peste 24 de ore, relateaza duminica…

- Presedintele american, Donald Trump, a declarat sambata ca va propune "foarte rapid" un nume, "probabil" al unei femei, pentru postul ramas vacant la Curtea Suprema a Statelor Unite dupa decesul judecatoarei Ruth Bader Ginsburg, scrie AFP preluat de agerpres. "Vom avea pe cineva numit foarte rapid",…

- Presedintele republican american Donald Trump a salutat „viata exceptionala” a judecatoarei Ruth Bader Ginsburg de la Curtea Suprema, dupa ce a aflat la sfarsitul unei deplasari electorale in Minnesota de decesul sau, vineri, la varsta de 87 de ani. Candidatul democrat Joe Biden a spus ca succesorul…

- Presedintele american Donald Trump a anuntat luni ca intentioneaza sa trimita forte federale in unele orase majore, pentru a lua masuri impotriva protestelor anti-rasism, in timp ce folosirea de masini nemarcate si a ofiterilor neidentificati in Portland, Oregon a provocat nemultumiri la nivel national,…