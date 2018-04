Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele american, Donald Trump, a spus sambata in cadrul unui miting in statul Michigan ca o intalnire cu Coreea de Nord ar putea avea loc in urmatoarele trei-patru saptamani, transmite Reuters. "Cred ca vom avea o intalnire in urmatoarele trei sau patru saptamani", a aratat Trump,…

- Presedintele american, Donald Trump, va merge pe 13 iulie intr-o vizita de lucru in Marea Britanie unde se va intalni cu premierul Theresa May, relateaza joi Reuters, AFP si dpa. Oficiali ai Casei Albe si ai Downing Street au anuntat joi ca Donald Trump va vizita Marea Britanie in iulie si va avea discutii…

- Presedintele american Donald Trump a anuntat miercuri ca Mike Pompeo, directorul CIA si viitorul secretar de Stat american, s-a intalnit saptamana trecuta cu liderul nord-coreean Kim Jong Un, relateaza Reuters potrivit News.ro . ”Mike Pompeo s-a intalnit cu Kim Jong Un in Coreea de Nord saptamana trecuta.…

- Presedintele american Donald Trump l-a numit vineri 'mincinos' pe James Comey, pe care l-a destituit in mai 2017 de la conducerea Biroului Federal de Investigatii (FBI) si care va publica saptamana viitoare o carte in care il critica dur pe actualul lider de la Casa Alba. ''James Comey a organizat…

- Kremlinul a anuntat marti ca presedintele Statelor Unite, Donald Trump, i-a telefonat lui Vladimir Putin pentru a-l felicita pentru victoria obtinuta duminica in alegerile prezidentiale din Rusia si cei doi au vorbit despre stabilirea unei posibile intalniri la inalt nivel, informeaza Reuters.…

- Casa Alba a declarat ca unul dintre motivele principale, pentru care Garry Cohn a decis sa demisioneze, este o recenta disputa privind implementarea unor tarife suplimentare la importurile de otel si aluminiu. El este ultimul din seria unor demisii importante din echipa presedintelui SUA. Intr-o…

- Presedintele american Donald Trump va anunta vineri impunerea celui mai substantial set de sanctiuni de pana acum adoptat de SUA impotriva Coreei de Nord. "Astazi anunt ca lansam cel mai amplu pachet de noi sanctiuni impotriva regimului din Coreea de Nord", indica liderul de la Casa Alba,…