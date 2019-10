''Un fotomontaj foarte frumos, dar versiunea 'reala' a lui Conan va parasi Orientul Mijlociu si va veni la Casa Alba saptamana viitoare'', a anuntat Trump pe Twitter, insotindu-si mesajul de o fotografie modificata in Photoshop in care apare cainele militar cu mentiunea ''erou american'', scrisa cu majuscule. Doar ca, in fotomontaj, Conan pare a se afla deja la Casa Alba, in timp ce presedintele Trump ii agata la gat o medalie. Potrivit EFE, exista deja o fotografie de la o ceremonie din 2017 in care Donald Trump decora un medic militar care a participat la razboiul din Vietnam. In fotografia…