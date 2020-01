Stiri pe aceeasi tema

- In total, 450 de medici si alt personal sanitar al Armatei Populare de Eliberare au ajuns cu avionul la Wuhan (centrul Chinei) pentru a participa la lupta impotriva noului coronavirus, a anuntat sambata agentia Xinhua, preluata de AFP preluat de agerpres.Vezi și: Cum ne afecteaza iarna fara…

- In total, 450 de medici si alt personal sanitar al Armatei Populare de Eliberare au ajuns cu avionul la Wuhan (centrul Chinei) pentru a participa la lupta impotriva noului coronavirus, a anuntat sambata agentia Xinhua, preluata de AFP, scrie agerpres.ro.

- Asociatia Tenismenilor Profesionisti (ATP) va dona 500.000 de dolari Fondului australian pentru viata salbatica si conservarea naturii (WWF), in cadrul eforturilor de ajutorare a victimelor incendiilor de vegetatie care devasteaza de mai multe luni Australia, informeaza Reuters. Anuntul…

- Presedintele Donald Trump a denuntat marti acuzatii „ridicole” impotriva sa, dupa ce democratii au retinut doua capete de acuzare impotriva lui in cadrul procedurii de impeachment (punere sub acuzare si destituire): abuz de putere si obstructionarea Congresului. Daca va fi pus oficial sub acuzare, republicanul…

- Fosta jucatoarea italiana de tenis, Francesca Schiavone, campioana de la Roland Garros din 2010, a anuntat ca este bine dupa ce a castigat batalia cu cancerul, relateaza Reuters. Schiavone, 39 ani, prima italianca victorioasa intr-un Grand Slam, nu a dezvaluit cu ce tip de cancer s-a confruntat, dar…

- Presedintele american Donald Trump a multumit Iranului pentru 'o negociere foarte corecta' in cazul schimbului de detinuti intervenit sambata intre cele doua tari inamice, relateaza AFP, Reuters. 'Multumesc, Iran, pentru o negociere foarte corecta. Vedeti, putem face o intelegere…

- Președintele Venezeuelei, Nicolas Maduro, a condamnat duminica "lovitura de stat" organizata împotriva aliatului sau de stânga, Evo Morales, dupa ce președintele bolivian și-a anunțat demisia, dupa 14 ani de guvernare, scrie Reuters. Susținatorii lui Morales din Bolivia…

- Franta, Germania, Italia, Letonia, Olanda si Spania au adoptat o declaratie comuna prin care cer infiintarea unei noi autoritati de supraveghere care sa preia de la statele membre ale Uniunii Europene autoritatea pentru combaterea spalarii de bani, a anuntat Reuters sambata, citat de AGERPRES. Cele…