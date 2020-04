Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele american, Donald Trump, a afirmat joi ca principalele tari producatoare de petrol in frunte cu OPEC si Rusia, sunt "aproape sa ajunga la un acord" pentru a sprijini preturile, noteaza AFP preluat de agerpres. "Sunt aproape sa ajunga la un acord, vom sti in curand despre ce este vorba",…

- Directorul Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, a cerut miercuri ca pandemia de COVID-19 sa nu fie "politizata", dupa ce marti presedintele american Donald Trump a acuzat agentia ONU ca este prea apropiata de China si a gestionat prost epidemia, relateaza AFP…

- Sfarșitul saptamanii trecute a fost marcat de incercarile lui Donald Trump de a controla piața petroliera mondiala. De dragul adevarului, trebuie menționat ca de aceasta data președintele SUA s-a descurcat mult mai bine decat alte dați, fapt care, apropo, dezvaluie o caracteristica destul de amuzanta…

- OPEC si aliatii vor discuta o reducere fara precedent a productiei de petrol, pe fondul pandemiei cu coronavirus. Prețul a scazut la 20 de dolari, de la 65, la inceputul anului Organizatia Statelor Exportatoare de Petrol (OPEC) si aliatii se vor reuni luni prin videoconferinta in incercarea de a ajunge…

- Dilema prabușirii prețului petrolului. Ieftinirile sunt in beneficiul consumatorilor, dar pun in pericol economia. Trump vrea sa medieze razboiul Arabia Saudita-Rusia Presedintele american, Donald Trump, vrea sa intervina in razboiul petrolului in care se confrunta Rusia si Arabia Saudita, pentru a…

