Presedintele SUA Donald Trump a fost condamnat joi de un tribunal din New York la plata a doua milioane de dolari reprezentand daune-interese pentru folosirea fundatiei sale ca instrument politic in cadrul unui acord amiabil, relateaza AFP.



Procurorul statului New York a atacat fundatia si pe administratorii acesteia in iunie 2016, afirmand ca Donald Trump a folosit aceasta organizatie in scopuri personale si nu pentru actiuni de caritate.



Desi presedintele american a dat asigurari in mod repetat ca nu va face compromisuri in acest dosar, el si trei dintre copiii sai (Donald…