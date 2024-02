Stiri pe aceeasi tema

- Donald Trump a depus marturie in fata unei instante din New York, ca parte a apararii sale intr-un caz de defaimare intentat de cronicara de moda E. Jean Carroll, scrie Rador Radio Romania.Judecatorul i-a spus fostului presedinte ca nu poate face declaratii punand sub semnul intrebarii decizii anterioare…

- Inmormantarea soacrei lui Donald Trump. Cum s-a afișat Melania! Inmormantarea mamei Melaniei Trump a avut loc in weekend la Palm Beach. Amalija Knavs , soacra fostului președinte american, s-a stins din viața in urma cu doua saptamani, la varsta de 78 de ani. La inmormantare au participat Donald și…

- Donald Trump s-a alaturat soției sale Melania la funeraliile mamei sale, Amalija Knavs, care au avut loc in Florida. Fosta prima doamna a anunțat decesul mamei sale la varsta de 78 de ani la inceputul acestei luni. Ea a rostit un elogiu la inmormantare, amintindu-și mama ca fiind „o raza de lumina in…

- Fosta prima doamna a SUA, Melania Trump, a anunțat „cu profunda tristețe” moartea mamei sale, Amalija Knavs, la varsta de 78 de ani. „Amalija Knavs a fost o femeie puternica care s-a purtat intotdeauna cu grație, caldura și demnitate”, a spus ea. Donald Trump a menționat luna aceasta, la un eveniment…

- Curtea Suprema a Statelor Unite a convenit vinerea trecuta sa examineze cazul ineligibilitatii lui Donald Trump cu privire la o decizie a statului Colorado care l-ar impiedica pe fostul presedinte sa apara pe buletinele de vot din acest stat, informeaza AFP, citata de Agerpres. Implicandu-se direct…

- Donald Trump si a facut aparitia joi din nou la procesul sau civil de la New York in care este acuzat de fraude financiare. Cu aceasta ocazie, fostul presedinte american a declarat inca o data ca procedura deschisa impotriva este injusta, relateaza AFP, citat de Agerpres.roTrump este acuzat impreuna…