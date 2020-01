Stiri pe aceeasi tema

- Avocatii lui Donald Trump au incercat sa reia ofensiva dupa dezvaluirile explozive ale unui fost consilier al Casei Albe care au fragilizat apararea presedintelui american in procesul destituirii miliardarului republican in Senat, relateaza AFP.

- Avocatii lui Donald Trump au inceput sambata sa isi prezinte argumentele in fata Senatului, in cadrul procesului de destituire a presedintelui Statelor Unite (impeachment), transmite Reuters, potrivit AGERPRES.Aparatorii lui Trump au sustinut ca eforturile Partidului Democrat de a-l destitui…

- Avocatii lui Donald Trump au inceput sambata sa isi prezinte argumentele in fata Senatului, in cadrul procesului de destituire a presedintelui Statelor Unite (impeachment), transmite Reuters. Aparatorii lui Trump au sustinut ca eforturile Partidului Democrat de a-l destitui pe presedinte ar crea un…

- Presedintele SUA, Donald Trump, a declarat, miercuri dupa-amiaza, ca ar vrea sa fie audiat in procesul din Senat, insa acest lucru nu este posibil din ratiuni de securitate nationala, situatie valabila si pentru consilierii prezidentiali, anunța MEDIAFAX.Intrebat daca ar vrea sa fie audiat…

- Daca republicanii isi ating scopul, procesul de destituire al lui Donald Trump, care se deschide marti in Senatul american, s-ar putea finaliza in doar doua saptamani - fata de cinci saptamani cat a durat in cazul lui Bill Clinton in 1999 si trei luni in cazul lui Andrew Johnson in 1868, noteaza…

- Presedintele american Donald Trump a respins luni acuzatiile democratilor din Camera Reprezentantilor pentru demiterea sa, avocatii sai cerand respingerea imediata a acestora de catre republicanii din Senat, intr-un memorandum care include argumente juridice si politice, transmite Reuters.

- Avocatii lui Donald Trump au cerut luni Senatului american, unde va avea loc procesul de destituire a presedintelui republican, achitarea 'imediata' a acestuia, transmite AFP.Procesul care va incepe marti este 'o pervertire periculoasa a Constitutiei', afirma avocatii, intr-un memorandum de…

- Presedintele american Donald Trump a declarat vineri ca "o majoritate infuriata" de votanti americani il va sustine in timpul anchetei pentru destituire declansata de democrati in Congresul SUA, relateaza Reuters. Intr-o arena plina ochi din Tupelo, Mississippi, Trump si-a exprimat pe larg nemultumirile,…