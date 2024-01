Stiri pe aceeasi tema

- Donald Trump a cistigat, marti seara, alegrile primare republicane din statul New Hampshire in fata rivalei sale Nikki Haley, deschizind calea catre nominalizarea Partidului Republican pentru alegerile prezidentiale din noiembrie impotriva lui Joe Biden. Potrivit proiectiilor televiziunii americane,…

- Alegerile primare republicane de marti din New Hampshire, desi doar al doilea scrutin de pe calendarul electoral al Partidului Republican in vederea desemnarii candidatului la prezidentialele din noiembrie, nu duc lipsa de suspans. In timp ce va oferi o oportunitate pentru favoritul Donald Trump de…

- Fostul presedinte american, Donald Trump si fosta ambasadoare a Statelor Unite la ONU, Nikki Haley, sunt singurii candidati ramasi in cursa pentru nominalizarea Partidului Republican la alegerile prezidentiale, dupa ce guvernatorul de Florida, Ron DeSantis, s-a retras.DeSantis, care si-a exprimat…