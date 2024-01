Stiri pe aceeasi tema

- Un judecator din New York i-a ordonat, vineri, lui Donald Trump sa plateasca ziarului The New York Times 392.638 de dolari drept cheltuieli de judecata, in urma procesului pierdut al fostului președinte american impotriva cotidianului, relateaza ABC News.In 2021, Donald Trump a dat-o in judecata pe…

- Intr-un gest surprinzator și cu totul neobișnuit, un barbat din Romania a hotarat sa-și dea proprii parinți in judecata pentru ca nu i-au cerut acordul atunci cand l-au adus pe lume. Acesta, cu varsta de 27 de ani, considera ca prin aceasta acțiune vrea sa le ofere o lecție și sa le aminteasca ca nu…

- Decizia din Colorado, luata marți, pe baza unui amendament legal ratificat dupa Razboiul Civil American, are legatura cu revolta de la Capitoliul SUA din 2021 și cu presupusul rol jucat de fostul președinte in acest caz. Hotararea ar putea afecta serios alegerile de anul viitor, dar cazul mai trebuie…

- „Fostul președinte Donald Trump este descalificat pentru funcția de președinte al SUA”. El nu are voie pe buletinul de vot primar din Colorado, a decis Curtea Suprema din Colorado. Motivația? Rolul avut in atacul asupra Capitoliului din 6 ianuarie 2021. Donald Trump a primit o grea lovitura in statul…

- Fostul avocat de incredere al lui Donald Trump, Rudy Giuliani, primar al New Yorkului in trecut, are de plata peste 148 de milioane de dolari catre doua foste angajate electorale din Georgia. Fostul primar le-a defaimat prin acuzații false cum ca au contribuit la fraudarea alegerilor din 2020 in dauna…