Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Statelor Unite, Donald Trump, a avertizat, joi, ca statele membre NATO care nu isi respecta angajamentele in privinta cheltuielilor militare vor avea de suportat consecinte, relateaza site-ul agentiei The Associated Press.

- Presedintele Statelor Unite, Donald Trump, a avertizat joi ca Washingtonul "se va ocupa" de tarile membre NATO care nu isi respecta obligatiile fata de alianta, informeaza Reuters. Ca exemplu de tara care nu face suficiente eforturi, el a mentionat explicit Germania. Foto: (c) Andrew…

- Secretarul de Stat al SUA, Mike Pompeo, a declarat, vineri, ca este esential ca statele membre NATO si isi respecte angajamentul de a aloca 2% din PIB pentru aparare, adaugand ca Germania nu respecta angajamentele pe care si le-a asumat in decembrie 2014, relateaza Politico.eu.

- Este "esential" ca aliatii din NATO sa isi respecte angajamentele in privinta cheltuielilor militare, a afirmat vineri noul sef al diplomatiei americane, Mike Pompeo, criticand Germania, in cursul unei reuniuni cu omologii sai la sediul Aliantei, la Bruxelles, relateaza AFP. "Germania nu respecta angajamentele…

- Presedintele Statelor Unite, Donald Trump, a declarat, joi, ca va parasi discutiile cu liderul regimului de la Phenian, Kim Jong-un, daca acestea nu vor fi productive, adaugind ca spera ca intilnirea sa cu Kim Jong-un sa fie una de succes, informeaza site-ul agentiei The Associated Press. In cadrul…

- O majoritate a americanilor considera ca politicile presedintelui Donald Trump au inrautatit situatia afroamericanilor, hispanicilor si musulmanilor, iar peste jumatate sunt de parere ca locatarul Casei Albe este rasist, relateaza The Associated Press. Potrivit acestui nou sondaj The Associated Press-NORC…

- Iranul isi respecta angajamentele asumate prin acordul nuclear incheiat in 2015 cu marile puteri si nu obstructioneaza inspectiile internationale, potrivit raportului trimestrial dat publicitatii joi de Agentia Internationala pentru Energie Atomica (AIEA), in contextul amenintarilor presedintelui…

- Presedintele Statelor Unite, Donald Trump, a declarat, vineri, ca Rusia si-a inceput campania impotriva SUA cu mult inainte de anuntul sau de a candida la presedintie si a adaugat ca nu a existat nicio complicitate intre echipa sa de campanie si Rusia, relateaza The Associated Press.