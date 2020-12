Stiri pe aceeasi tema

- Donald Trump, președintele in funcție al Statelor Unite, este de parere ca ar trebui sa primeasca laude și sa-i fie recunoscut meritul pentru apariția vaccinurilor anti-Covid, conform unui nou mesaj publicat pe Twitter.

- Joi, 10 decembrie, rezultatele complete ale studiilor clinice ale vaccinului anti-Covid-19, dezvoltat de Pfizer și BioNTech au fost publicate in New England Journal of Medicine, cea mai bine cotata revista de medicina din Statele Unite ale Americii. Revista stiintifica noteaza intr-un editorial ca rezultatele…

- Alex Azar, secretarul pentru Sanatate și Servicii Sociale din SUA, a declarat luni ca scopul guvernului federal american este de a face ca administrarea vaccinurile impotriva coronavirusului sa fie asemanatoare cu cele care protejeaza impotriva gripei, scrie CNN.Intr-un interviu acordat Axios, Azar…

- Mulți oameni se intreaba in ce consta efectele secundare ale vaccinurile anti-COVID-19, iar specialiștii au și un raspuns. Doctorul Moncef Slaoui, șeful operațiunii Warp Speed pentru vaccinarea anti-COVID-19 in Statele Unite ale Americii, a explicat ca 10-15% dintre voluntarii pe care au fost testate…

- Vaccinul experimental dezvoltat de Moderna Inc are o eficiența de 94,5% in prevenirea COVID-19. In aceste condiții, SUA ar putea avea in scurt timp doua vaccinuri cu rezultate care depașesc cu mult așteptarile. In condițiile anunțului facut de Moderna, luni, și Pfizer, saptamana trecuta , Statele Unite…

- Un oficial european a declarat miercuri pentru Reuters ca Uniunea Europeana a ajuns la un acord care ii permite sa achiziționeze un vaccin dezvoltat de Pfizer impotriva COVID-19 la un preț mai mic decat Statele Unite.

- Presedintele Statelor Unite ale Americii, Donald Trump, a criticat noile masuri de izolare luate in Europa pentru limitarea raspindirii coronavirusului, pe care le-a numit „draconice”, avertizind ca Joe Biden, rivalul sau in alegerile de marti, va imita aceste masuri dure si va zdrobi economia, relateaza…

- Donald Trump si Joe Biden, cei doi candidati pentru fotoliul de la Casa Alba, urmeaza sa aiba cea de-a doua confruntare. Dezbaterea televizata ar urma sa se anuleze la cererea democratului. A doua din cele trei dezbateri organizate pentru alegerile prezidentiale din Statele Unite ale Americii ar putea…