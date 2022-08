Stiri pe aceeasi tema

- Audierea lui Trump are loc dupa ce agenti FBI i-au perchezitionat proprietatea Mar-a-Lago, in Florida – in cadrul altei anchete federale – care vizeaza sa stabileasca daca a luat cu el dosare clasificate atunci cand a plecat de la Casa Alba. El a sosit la biroul procurorului general al New Yorkului…

- Donald Trump s-a prezentat, miercuri, la Biroul Procurorului General al statului american New York, Letitia James. Fostul lider de la Casa Alba a fost audiat in cazul unei anchete de 3 ani in legatura cu finanțele Trump Organization, fondata de fostul președinte american cu mult inainte de a conduce…

- O prima etapa spre un proces pentru unii, o „persecutie politica” pentru altii: perchezitia spectaculoasa a casei lui Donald Trump de catre FBI a aruncat o noua lumina asupra fracturilor profunde ale Americii, intr-un moment in care fostul presedinte flirteaza vizibil cu o noua candidatura, comenteaza…

- Percheziții ale FBI la reședința Mar-a-Lago, din Florida, a fostului președinte american Donald Trump. „Chiar mi-au spart seiful”, a spus Donald Trump, care nu a precizat insa motivul acestor descinderi. Presa din Statele Unite scrie ca perchezițiile sunt legate de o ancheta privind proasta gestionare…

- Un juriu american l-a gasit vineri pe fostul strateg al lui Donald Trump, Steve Bannon, vinovat de sfidarea Congresului SUA, informeaza BBC . Bannon, in varsta de 68 de ani, a fost pus sub acuzare anul trecut pentru ca nu a cooperat cu comisia Congresului care investigheaza evenimentele ce au dus la…

- Marturia ii aparține unei foste angajate a Casei Albe, Cassidy Hutchinson, care a fost audiata marți, 28 iunie, intr-o comisie din Congresul american in legatura cu incidentele violente din 6 ianuarie 2021 de la Capitoliu, unde susținatori ai fostului președinte Donald Trump au incercat sa blocheze…