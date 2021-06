Stiri pe aceeasi tema

- Canicula afecteaza si animalele de la o gradina zoologica din Statele Unite. Pentru a putea suporta mai usor temperaturile sufocante, vidrele de la gradina zoologica din Portland au primit cuburi de gheata.

- Justitia spaniola a autorizat extradarea lui John McAfee, creatorul softului antivirus care ii poarta numele, in Statele Unite, unde este inculpat pentru evaziune fiscala, transmit Reuters si AFP. Decizia Audientei Nationale poate fi atacata in apel, iar extradarea va trebui aprobata si de…

- Jared Kushner, ginerele și consilierul de la Casa Alba al fostului președinte republican Donald Trump, și-a pierdut cumpatul când a aflat la sfârșitul lunii martie a anului trecut ca milioane de maști de protecție nu vor ajunge în Statele Unite pâna în iunie, relateaza…

- Titlul reprezinta, de fapt, chiar titlul unei carți considerata mai mult decat reprezentativa. Volumul „Cum sa ramai lucid intr-o epoca a dezbinarii” aparține scriitoarei Elif Shafak (foto). In anul 2017, autoarea carții de fața a fost desemnata de asociația americana de jurnalism politic Politico una…

- Donald Trump spune ca „scrie cartea carților”, dar marile edituri din Statele Unite nu se inghesuie sa incheie un contract deocamdata, de teama ca publicarea memoriilor fostului președinte ar putea provoca „revolte”. Și ar fi, de asemenea, „greu sa obții o scriere care sa exprime realitatea” din…

- Statele Unite vor cumpara 500 de milioane de doze de vaccin contra Covid-19 produs de Pfizer/ BioNTech pentru a le oferi altor tari, au anuntat miercuri The New York Times si The Washington Post. Presedintele american Joe Biden trebuie sa faca acest anunt la summitul G7 saptamana aceasta, potrivit Washington…

- Statele Unite vor cumpara 500 de milioane de doze de vaccin contra Covid-19 produs de Pfizer/ BioNTech pentru a le oferi altor tari, au anuntat miercuri The New York Times si The Washington Post.

- Președintele SUA, Joe Biden, a declarat marți ca dovezile din proces privind responsabilitatea unui ofițer de poliție alb în moartea lui George Floyd au fost „copleșitoare”, potrivit AFP."Ma rog ca verdictul sa fie corect. În opinia mea, este copleșitor. Nu aș spune…