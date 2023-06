Stiri pe aceeasi tema

- Donald Trump s-a dus la un restaurant cubanez dupa ce a plecat miercuri de la Tribunalul din Miami și a promis ca achita toate comenzile celor de acolo, dar a plecat dupa 10 minute fara sa achite nici macar o cafea.

- Donald Trump a parasit, marti dupa-amiaza, cladirea tribunalului din Miami unde i s-au adus la cunostinta oficial cele 37 de capete de acuzare din dosarul documentelor clasificate, pentru care a pledat nevinovat, si s-a indreptat catre aeroport pentru a merge la clubul sau de golf din New Jersey, unde…

- Donald Trump a fost arestat la tribunalul din Miami fiind acuzat de 37 de infracțiuni. Printre acuzații se numara reținerea de informații clasificate, obstrucționarea justiției și declarații false in fața procurorilor. Pe langa acestea, Trump ar fi aratat unor terțe parți harți detaliate pregatite de…

- Cei doi politisti care l-au oprit in trafic pe fostul șef al DIICOT, Daniel Horodniceanu, au dat explicatii in fata superiorilor pentru ca au diseminat o filmare in care apareau datele personale ale procurorului, mai exact cartea de identitate și permisul acestuia. Mai exact, filmarea pe care au facut-o…

- Cei doi politisti care l-au oprit in trafic pe fostul șef al DIICOT, Daniel Horodniceanu, au fost deja chemati la sediul IPJ Iasi pentru a da explicatii in fata superiorilor de la Control Intern, Cei doi agenti, Petru D. si Tudor L., trebuie sa explice acum modul in care au reactionat atunci cand l-au…

- Donald Trump il acuza pe președintele francez Emmanuel Macron ca „l-a pupat in fund” pe omologul sau chinez Xi Jinping in timpul vizitei la Beijing. „Acum Franța se duce cu China”, spune acesta. Macron a fost dur criticat dupa comentariile sale prin care a cerut Uniunii Europene sa nu urmeze in mod…

- Gigantul farmaceutic american Johnson&Johnson a propus, marti, o intelegere de 8,9 miliarde de dolari pentru a rezolva procese vechi de ani de zile in care se sustine ca produsele sale cu pudra de talc au provocat cancer, transmite AFP. Compania cu sediul in New Jersey a declarat ca intelegerea propusa,…