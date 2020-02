Presedintele SUA Donald Trump l-a numit vineri pe congresmanul republican John Ratcliffe la conducerea serviciilor nationale de informatii, in timp ce in urma cu sase luni renunta sa-i incredinteze acestuia acest post in fata criticilor referitoarea la lipsa lui de experienta, relateaza AFP si Reuters. Presedintele a anuntat pe Twitter numirea acestui ales al Camerei Reprezentantilor, care ii este foarte devotat, in functia de director al serviciilor nationale de informatii. "John este un om exceptional, cu un talent deosebit", a spus el Rolul directorului serviciilor nationale de informatii este…