Stiri pe aceeasi tema

- Președintele SUA, Donald Trump, a declarat duminica ca acum este „imunizat” fața de Covid-19, a doua zi dupa ce medicul sau a declarat ca nu mai exista riscul sa transmita virusul, relateaza AFP."Se pare ca sunt imun, pentru ca, nu știu, poate pentru mult timp, poate pentru scurt…

- Donald Trump va participa luni în Florida la primul miting electoral dupa ce a fost testat pozitiv la coronavirus saptamâna trecuta, a anunțat vineri echipa sa de campanie, relateaza AFP. Sâmbata ar urma sa țina primul sau eveniment public la Casa Alba. Mitingul, care va avea loc…

- Presedintele american in exercitiu, Donald Trump, urmeaza sa fie supus vineri unei vizite medicale - in direct pe postul Fox News, in cadrul emisiunii Tucker Carlson Tonight -, la o saptamana dupa ce a fost testat pozitiv cu covid-19, relateaza Bloomberg.Consultatia urmeaza sa fie realizata…

- Dr. Sean Conley a declarat ca președintele a raspuns „extrem de bine" la medicamente, iar starea sa de sanatate „a ramas stabila". Ulterior, Donald Trump a afirmat ca vineri va efectua probabil un nou test Covid, iar in acest weekend spera sa organizeze un miting. In ciuda faptului ca s-a…

- Donald Trump si-a incheiat tratamentul pentru COVID-19 si ar putea relua activitațile publice incepand de sambata, anunța medicul sau de la Casa Alba, Sean Conley, informeaza dpa si AFP, preluate de Agerpres. Președintele american a spus ca este imun la o alta infecție și a atribut recuperarea sa rapida…

- Donald Trump a revenit la biroul de la Casa Alba la șase zile de la confirmarea diagnosticului pozitiv de COVID-19 și la o zi de la externarea din spital, in pofida sfaturilor medicilor. Vestea a fost oferita de CNN , care subliniaza faptul ca președintele american a incalcat regulile de carantina și…

- Președintele american Donald Trump, diagnosticat cu Covid-19, nu primește în acest moment oxigen suplimentar și nu mai are febra de 24 de ore, a informat sâmbata medicul Casei Albe, Sean Conley, dând asigurari ca liderul SUA „se simte foarte bine”, relateaza AFP.Nivelul…

- Intr-un comunicat emis in jurul aceleiasi ore, medicul presedintelui, Sean Conley, a declarat ca a primit confirmarea testelor pozitive joi seara. "Presedintele si prima Prima Doamna se simt amandoi bine in acest moment si intentioneaza sa ramana in Casa Alba pe perioada convalescentei", a…