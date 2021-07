Aproape 1.200 de kilograme de trufe negre, in valoare de aproximativ 600.000 de lei, pentru care nu existau documente legale, au fost indisponibilizate de polițiști din Neamț, in urma controlului efectuat asupra unui vehicul condus de un cetațean italian. Pe 18 iulie, polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurala Garcina au depistat in trafic, un cetațean italian, de 40 de ani, in timp ce conducea o autoutilitara, pe Drumul Național 15, in localitatea Alexandru cel Bun. In urma controlului efectuat in interiorul vehiculului, polițiștii au constatat faptul ca acesta transporta trufe negre. Existand…