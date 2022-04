In calitate de vlogger de calatorie și influencer in rețelele sociale, Christina Galbato a primit o mulțime de mesaje de la urmaritorii ei online, inclusiv intrebarea “Cum pot sa fac ceea ce faci tu?”. De aceea, Galbato a lansat „The Influencer Bootcamp”, 20 de ore de lecții preinregistrate despre modul in care alții iși pot […] The post Trucurile influencerilor rețelelor sociale, o afacere de 20 de miliarde de dolari first appeared on Ziarul National .