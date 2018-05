Trucuri de lifestyle de la Delia

Stiri pe aceeasi tema

- Tatal Deliei a fost supus recent unei interventii complicate la rinichi, medicii descoperind o tumora in urma operatiei. De altfel, Ion Matache a parasit manastirea in urma cu o luna, tocmai din cauza problemelor medicale. Artista a fost cea care s-a ocupat de toate costurile interventiei chirurgicale…

- Romania ocupa locul 44, urcand doua locuri fata de anul precedent, si clasandu-se chiar in fata Statelor Unite, in editia din anul 2018 a Indexului Global al Libertatii Presei, publicat, miercuri, de organizatia neguvernamentala Reporteri fara Frontiere (RSF). In pofida evolutiei pozitive…

- Concerte Goran Bregovic, Timpuri Noi si Coma, festival Rockstadt indoor la Brasov si Rokolectiv la Bucuresti, Buttering Trio si Jojo Mayer in seria Jazz Nouveau, si Gregory Porter, din nou in Romania, se numara printre evenimentele muzicale ale lunii aprilie. Delia, Loredana, 3 Sud-Est promit si ei…

- Cea mai indragita emisiune de umor din Romania, iUmor, a revenit cu cel de-al cincilea sezon al show-ului, difuzat in fiecare duminica, de la ora 20.00, la Antena 1. Pentru perioada audițiilor, Delia a fost cea care a avut grija sa iși compuna fiecare ținuta in parte.

- Comisia Europeana a reacționat dupa ce ministrul Justiției, Tudorel Toader, a inițiat procedura de revocare a șefei DNA, Laura Codruța Kovesi. „Comisia urmareste cu atentie si ingrijorare ultimele evolutii. Independenta sistemului judiciar din Romania si capacitatea sa de a lupta efectiv impotriva coruptiei…

- Presedintele rus Vladimir Putin a prezentat condoleante rudelor celor decedati in accidentul aviatic de la Moscova si a cerut crearea unei comisii guvernamentale pentru a demara o ancheta, conform purtatorului de cuvant al Kremlinului, Dmitry Peskov, informeaza agentia de presa rusa TASS.Citește…

- Deliei ii place sa-si surprinda de fiecare data fanii, iar acestia abia asteapta provocarile ei. De data aceasta, asa cum a mai facut si in urma cu cateva zile, Delia a postat o fotografie cu ea de cand era mica, lasandu-i pe fani sa o recunoasca.