Trucuri ca să ne odihnim cu adevărat în zilele libere de weekend! De multe ori, weekend-urile ni se par prea scurte și avem senzația ca nu am apucat sa ne odihnim și sa ne deconectam cu adevarat. Asta pentru ca, fie ne aglomeram cu treburi administrative, fie ne ocupam de sarcini de serviciu pe care nu am reușit sa le ducem la bun sfarșit in timpul saptamanii. Totuși, specialiștii spun ca exista modalitați prin care sa ne putem bucura de timpul liber, fara sa neglijam treburile casnice sau responsabilitațile de la locul de munca. Totul ține de organizare și de mindset, potrivit unui documentar prezentat de Hotnews. In cadrul unui studiu recent, publicat in revista… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

Sursa articol si foto: ziarulprahova.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Cercetari recente publicate in “Mental Health and Physical Activity” au analizat relația dintre factorii de stres importanți din viața de zi cu zi, boala psihiatrica rezultata și exercițiile fizice. Rezultatele indica faptul ca cei care faceau exerciții fizice in mod constant aveau mai multe șanse de…

- Un studiu recent care a analizat efectele mai multor tipuri de fructe oleaginoase asupra creierului a scos la iveala ca aceste alimente imbunatațesc funcția cerebrala vasculara și pe cea cognitiva, potrivit Hotnews. Cercetarile de pana acum au demonstrat, in nenumarate randuri, ca nucile au efect protector…

- Ai un brand și vrei sa atragi mai mulți clienți sau sa iți crești vizibilitatea? Poate ai vazut pana acum ca o varianta din ce in ce mai populara, in special in mediul online, a devenit cea a organizarii de concursuri sau giveaways și te gandești ca ai putea incerca și tu. Iata insa cateva aspecte legale…

- Un medic iesean care se afla in vacanta in Grecia alaturi de sotie si cativa prieteni a fost martorul unui incident care se putea transforma oricand intr-o tragedie. Chirurgul plastician Andrei Lazar naviga aseara pe un iaht in stramtoarea Meganissi, pe coasta de est a Lefkadei, cand o ambarcatiune…

- Cu prilejul Zilei Romanilor de Pretutindeni și al Zilei Internaționale a Copilului, Institutul Cultural Roman (ICR) lanseaza concursul „Eu și Romania”, dedicat copiilor și tinerilor din comunitațile romanești de peste hotare – comunitați istorice și țari unde limba romana nu este limba de stat – cu…

- Generalul Waldemar Skrzypczak, fost comandant al Forțelor Terestre ale Poloniei și viceministru al Apararii la Varșovia, afirma ca țarile vecine trebuie sa fie pregatite pentru o revolta in Belarus impotriva lui Alexandr Lukașenko, relateaza Polsat News și Hotnews . Skrzypczak, unul dintre cei mai…

- Presedintele ucrainean, Volodomir Zelenski, a declarat sambata la Roma ca rezultatele iminentei contraofensive pentru recucerirea teritoriilor invadate de Rusia se vor vedea in curand, insa nu a dorit sa dea detalii despre operatiune pentru ca acest lucru „nu ar ajuta Ucraina”, transmite EFE. „Pasii…

- ​Liderul opoziției ruse Alexei Navalnii, care se afla intr-o colonie penala, se confrunta cu dureri puternice de stomac care ar putea fi rezultatul unei otravi cu acțiune lenta, a declarat vineri un apropiat opozantului, Ruslan Șaveddinov, relateaza Hotnews . Ruslan Șaveddinov a declarat ca o ambulanța…