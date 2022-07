Stiri pe aceeasi tema

- Peștele este unul dintre alimentele de baza din bucatarie, motiv pentru care destul important cum il gatești. Atunci cand vrei sa-l prepari perfect, poți eșua de aceea este bine sa ții cont de cateva sfaturi utile. Peștele este destul de fragil și se poate despica, dar nu trebuie sa-și faci griji pentru…

- Cartofii sunt mancarea de baza pentru multi dintre noi. Prajiti, copti, fierti, cartofii sunt la fel de gustosi. Profita acum : Oferta de nerefuzat Oferta de nerefuzat . Cum facem un concediu reușit cu bani puțini! Oferta de nerefuzat la President Hotel & Resort**** din Baile Felix ATP Motors. Campanii…

- Cu toții știm ca, fara doar și poate, cartofii sunt o mancare de baza pentru multe persoane, mai ales pentru ca exista diferite moduri in care ii putem prepara și sunt de-a dreptul delicioși. Iata ce se intampla daca pui cateva picaturi de oțet atunci cand fierbi cartofii. Un truc eficient pe care puține…

- Experții in bucatarie au spus care sunt greșelile pe care le fac mulți oameni cand gatesc cartofi prajiți. Astazi, iți prezentam cateva secrete pentru atunci cand vrei sa gatești cartofi prajiți, trucuri folosite de marii bucatari. De ce sa nu ii pui imediat in tigaie, vezi in randurile de mai jos.…

- Cartofii prajiți sunt iubiți de toata lumea. Unii ii prefera indiferent daca sunt reci sau chiar au stat in frigider o zi sau doua, timp in care alții ii consuma doar daca sunt calzi. Exista un truc ce te poate ajuta sa ii reincalzești și sa aiba textura potrivita. Ei pot avea același gust ca […] The…

- Cartoful este acel aliment care nu lipsește aproape niciodata din casa romanilor. Daca lipsește, sigur se afla pe lista de cumparaturi. Este gustos, ușor de preparat și avem foarte multe rețete. Iata un mic truc care te va ajuta sa gatești cartofii mai ușor. Cartofi copți in doar cateva minute Pentru…

- Unul din cele mai simple preparate, dar și rapide, sunt cartofii prajiți. Dar, deși aparent, sunt ușor de facut, exista totuși un secret anume. Cu toții suntem mai mult sau mai puțin capabili sa facem cartofi prajiți, dar suntem la fel de buni la a-i face crocanți? Sau, mai degraba, suntem capabili…

- De fiecare data cand incercam sa ii facem acasa, insa, avem impresia ca nu sunt ca la restaurant. Iata care sunt trucurile care sa ne ajute sa avem cartofi prajiti crocanti la exterior si moi in interior si in bucataria noastra.Cei mai buni cartofi prajiti sunt cei care sunt trecuti de doua ori prin…