- „Circulația pe Transfagarașan și Transalpina se inchide de luni, 06.11.2023, ora 08:00! Avand in vedere scaderea temperaturilor la altitudine, a intensificarii bruște a vantului, a posibilitații apariției ceții dense in orice moment al zilei și pentru siguranța participanților la trafic s-a luat decizia…

- Zapada depusa a inghețat in noaptea de sambata spre duminica, pe DN 67C - Transalpina, iar drumarii au intervenit de dimineața cu un utilaj cu lama și material antiderapant pe tronsonul dintre Ranca și Obarșia Lotrului.Drumarii au intervenit, duminica dimineața, pe DN 67C, tronsonul cuprins intre…

- Transalpina si Transfagarasan mai sunt deschise circulatiei doar astazi. Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere a anuntat ca de maine, 6 noiembrie, incepand cu ora 8:00 traficul rutier va fi interzis pentru toate categoriile de autovehicule pe DN7C Transfagarasan, intre Piscu Negru…

- Avand in vedere scaderea temperaturilor la altitudine, a intensificarii bruște a vantului, a posibilitații apariției ceții dense in orice moment al zilei și pentru siguranța participanților la trafic s-a luat decizia ca incepand de luni, 06.11.2022, ora 08:00, circulația rutiera sa fie interzisa pentru…

- Incepand de vineri, 25.08.2023, circulatia rutiera pe Transalpina, DN67C, pe sectorul Ranca (km 34+800) - Obarsia Lotrului (km 59+800), va fi permisa in intervalul orar 0800 - 2000. Reamintim ca pe acest sector de drum este instituita restrictie de tonaj (3,5 tone), iar viteza de deplasare maxima admisa…

- CN ACN SA Constanta a fost infiintata in anul 1998, adresa sediului social este la Agigea, in judetul Constanta, iar obiectul de activitate este "Activitati de servicii anexe transportului pe apaldquo;. In Monitorul Oficial, partea a IV a, cu numarul 3.647 din data de 17 august 2023 a fost publicata…