- Un depozit cu produse alimentare din cadrul școlii din localitatea Tirnova, raionul Edineț, a fost cuprins de flacari. Incendiul s-a produs ieri, iar pompierii din nordul țarii au intervenit de urgența conform numarului sporit de intervenție de gradul II.

- S-a aflat cine este celebra cantareata de muzica populara careia nu i-a placut deloc scoala și a și recunoscut asta spunand ca nu a fost o eleva de exceptie. Mai multe detalii despre cum a trecut prin școala artista, vedeți in randurile de mai jos. Care este artista din Romania care nu prea s-a omorat…

- 5 evenimente cu premii precum laptop de gaming MSI, monitoare, coduri Steam și smartwatch-uri Garmin! Inscrierile se pot face pana la 31 august MSI, lider mondial in gaming, creație de conținut și hardware comercial, sarbatorește 36 de ani de la inființare. Pentru a aniversa acest important eveniment,…

- In fiecare an, la 15 august, este sarbatorita Ziua Marinei Romane, odata cu sarbatoarea crestina a Adormirii Maicii Domnului, ocrotitoarea marinarilor de pretutindeni. In acest an, Fortele Navale Romane organizeaza numeroase evenimente dedicate celei de-a 120-a aniversari a Zilei Marinei Romane la…

- K-pop, muzica produsa de artiști din Coreea de Sud, a devenit un fenomen global, cu miliarde de fani in toata lumea. Școala 9 a vorbit cu fani și cu un organizator de evenimente despre ce inseamna valul cultural asiatic ce a cuprins și Romania. „O buna prietena mi-a zis la un moment dat de acest val…

- Racolarea are loc prin intermediul anunțurilor stradale și a mesajelor expediate pe Telegram. Reporterul RISE a telefonat la un numar indicat in anunț, prezentandu-se drept șomer originar din Balți. Discuția a atins și probabilitatea de a fi expediat pe frontul din Ucraina, precum și „beneficiile”…

- Meteorologii anunța vreme calduroasa, cu maximele intre 27 și 37 de grade Celsius. Nu se anunța ploi. {{629501}}La Briceni ziua se anunța in jur de 27 de grade, la Edineț – 28, la Soroca – 29, la Balți – 30, transmite dosarmedia. La Ribnița și Orhei termometrele vor urca pina la 33 de grade Celsius,…

- In cadrul unei vizite in teritoriu intreprinsa de I.S. "Administrația de Stat a Drumurilor", au fost inspectate lucrarile de reparație a obiectelor poziționate pe drumul M5 Frontiera cu Ucraina – Criva – Balți – Chișinau – Tiraspol – frontiera cu Ucraina, (in regiunea de Nord). Directorul general interimar…