- Societatea de Transport Public Local Timișoara anunța ca incepand din data de luni, 29.08.2022, mijloacele de transport aferente liniilor Expres 2 si 16 vor reveni pe traseul bulevardul Sudului – strada Maresal Constantin Prezan. Traseele liniilor 15, 16 si Expres 2 vor fi modificate, vedeți mai jos…

- Avand in vedere informarea S.C. Energomontaj S.A. prin care se anunta inchiderea strazii Aleea F.C. Ripensia in data de 21.08.2022, in intervalul orar 22:00 – 06:00, in vederea lucrarilor de traversare conducte de termoficare, mijloacele de transport in comun vor circula deviat, dupa cum urmeaza: –…

- Societatea de Transport Public Timișoara pune la dispoziția celor interesați cele șapte ambarcațiuni, pentru plimbari de agrement pe Canalul Bega. Prețul pentru inchirierea unei astfel de ambarcatiuni este de 83.19 lei pentru un kilometru, iar cei interesați pot alege unul dintre cele șase trasee stabilite:…

- In data de 24.07.2022, intre orele 07:00 – 16:00, va avea loc evenimentul sportiv „Timisoara Triatlon” In aceste condiții, circulatia rutiera va fi inchisa in zona bulevardul I.C. Bratianu – strada 20 Decembrie 1989 – bulevardul C.D. Loga – bulevardul Regele Ferdinand I – splaiul Tudor Vladimirescu…

- Curse de agrement cu vaporasele vor avea loc, in fiecare weekend, pe Canalul Bega, cu plecare din Timisoara pana la Ecluza de la Sanmihaiu Roman, apoi retur. Fiecare cursa dureaza aproximativ doua ore, iar biletul costa 30 de lei, potrivit News.ro. Cursele de agrement s-au reluat, sambata, dupa 30 de…

- Societatea de Transport Public Timișoara a anunțat cu doar zece minute inainte de producere intrarea in vigoare a unor importante restricții de circulație a autobuzelor, ca urmare a organizarii festivitaților dedicate Zilei Drapelului. Astfel, circulația autobuzelor de pe liniile 33, 33 barat și Expres…

- RAT-ul isi pregateste traseele pentru cele opt localitati rurale care au intrat in ADI-Transport. Acestea sunt: Breasta, Bucovaț, Carcea, Ișalnița, Malu Mare, Pielești, Șimnicu de Sus și Ghercești. Reprezentanții Regiei de Transport Craiova spun ca s-a facut o simulare a traseului care va urma sa funcționeze…