- FCSB a invins Shirak cu 3-0 in primul tur preliminar al Europa League. Darius Olaru (22 de ani) și Florin Tanase (25 de ani), autorii primelor doua reușite, spera intr-o tragere ușoara la sorți, luni, 31 august. Posibilele adversare pentru FCSB, CFR Cluj și Botoșani, in preliminariile Europa League…

- Fotbalistul dejean Catalin Itu a declarat, luni seara, dupa ce a castigat titlul cu CFR Cluj, ca spera ca el si colegii sai sa aiba un parcurs cat mai lung, aproape de trofeu, si in Liga Campionilor. Articolul Catalin Itu: Merit trofeul la fel de mult ca orice jucator din echipa apare prima data in…

- Fundașul Andrei Chindriș (21 de ani) este tot mai aproape sa plece de la FC Botoșani la finalul acestui sezon. Din informațiile GSP.RO, Mouscron, club la care a fost prezentat recent Harlem Gnohere, este foarte interesata de internaționalul de tineret. Directorul belgienilor a vorbit direct cu șefii…

- Alen Blazevic joaca inter stanga si isi doreste sa obtina performante si cu HC Dobrogea Sud. Handbalistul croat a evoluat opt ani la Pick Szeged La echipa maghiara, el a jucat aproape de fiecare data in primavara Champions League. Interul stanga Alen Blazevic, international croat, a fost prima achizitie…

- Miralem Pjanic (30 de ani), cumparat de Barcelona cu 60 de milioane de la Juventus, declara in 2013: „Real Madrid e clubul meu favorit”. Barcelona l-a vandut pe brazilianul Arthur Melo (23 de ani) la Juventus cu 72 de milioane de euro, aducandu-l in schimb pentru sezonul viitor pe Miralem Pjanic, cu…

- Ionuț-Casian Rus, 20 de ani, a fost nominalizat printre cei mai buni 100 de tineri U21 pentru premiul acordat an de an de cotidianul italian Tuttosport. Ionuț-Casian Rus, 20 de ani, goalkeeperul lui CFR Cluj imprumutat in prima parte a sezonului la Turnu Magurele, a fost inclus pe lista celor 100 de…

- Luis Suarez Miramontes (85 de ani), fost jucator la Barcelona și caștigator al Balonului de Aur in 1960, l-a desființat pe Arthur Melo (23), actualul mijlocaș al „catalanilor”. Transferat de Barcelona in vara anului 2018 de la Gremio pentru suma de 31 de milioane de euro, Arthur nu a reușit sa impresioneze…

- Gruparea de handbal masculin CS Dinamo a anuntat, joi, pe site-ul sau oficial, transferul lui Javier Humet, jucator care a evoluat in ultimele doua sezoane la formatia rivala CSA Steaua. "Managementul echipei masculine de handbal continua intarirea lotului alb-rosu in vederea noului sezon competitional.…