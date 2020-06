Stiri pe aceeasi tema

- Vremea a fost deosebit de calda si in general instabila. Cerul a fost variabil, temporar noros in cursul dupa-amiezii si al serii cand pe arii relativ extinse au cazut ploi cu caracter de aversa insotite de descarcari electrice. Pe arii restranse ploile au avut si caracter torential, iar cantitatea…

- Avand in vedere situatia hidrometeorologica actuala si prognoza meteorologica pentru urmatoarele 24 de ore, se actualizeaza Atentionarea Hidrologica nr. 8 din 10.06.2020, dupa cum urmeaza: COD GALBEN - In intervalul 11.06.2020 ora 12:00 – 12.06.2020 ora 14:00 pe raurile din bazinele hidrografice: Viseu,…

- AVALANSA DE CONCURENTI… In aceste zile, are loc desfasurarea Editiei a III-a, a Festivalului-concurs „Cununita din Murgeni-ziua cantecului popular”-online, organizat de catre Scoala Gimnaziala „Emil Juvara” din Sarateni, reprezentata de director prof. Varvara Florin-Eugen si initiatorii si coordonatorii…

- CONCURS ON LINE… Festivalul – Concurs Regional si Interjudetean de muzica populara-vocal pentru elevi „Cununita din Murgeni-ziua cantecului popular” va fi organizat in acest an, on line. Manifestarea artistica face parte din cadrul proiectului educational ”Sa ne descoperim prin arta si cultura” derulat…

- Ultima ora! Pericol in urmatoarele ore – ALERTA de inundatii in Maramureș. Vezi zonele vizate ANM a emis o noua avertizare meteo de fenomene violente. COD GALBEN HIDROLOGIC FENOMENELE VIZATE: Scurgeri importante pe versanti, torenti, paraie, viituri rapide pe raurile mici cu posibile efecte de inundatii…

- Accident mortal in Maramureș. O femeie de 47 de ani, proiectata prin parbriz. Șoferul vinovat avea o alcoolemie record Un accident cumplit s-a petrecut aseara in jurul orei 22.30, in judetul Maramureș. O femeie de 47 de ani a murit dupa ce a fost proiectata prin parbrizul unei masini. Aseara, in jurul…