Tristeţe mare la şpitalul de veseli: cine vine şi cine pleacă, de fapt? Bun, a plecat din functie mister Serbet, baiatul ala de mingi cu parul lins de vaca, om de casa si de trimis dupa tigari de-al buhaiului santajist Ghihocel, cum de altfel era si normal sa plece, ca alta calitate decat cea de fost coleg si amic cu fostul menistru Costachel nu are omul, sa fim seriosi. Dar haideti sa tragem olecuta cu urechea la ce se aude prin zona in legatura cu ce care stau pe banca de rezerve, fac deja joc de glezne si mersul piticului, incalzindu-se la margi (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

Stiri pe aceeasi tema

