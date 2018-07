Stiri pe aceeasi tema

- DupE ce s-a zvonit cE s-au despErtit, Tristan Tate face luminE in ceea ce privesc zvonurile despre relatia cu Bianca DrEguxanu. El a fEcut o declaratie in exclusivitate pentru "Star Matinal" in care a vorbit despre Bianca xi motivul pentru care au mers separat in vacantE.

- Nici nu au inceput relatia bine cE fosta iubitE deja iese la atac. Mia, fosta iubitE a lui Tristan Tate, spune cE incE mai are lucruri care il leagE de actualul iubit al BiancEi DrEguxanu. Mai multe haine xi bijuterii scumpe spune Mia cE a mai lEsat in casa lui Tristan Tate.

- }n timp ce Bianca DrEguxanu petrece noptile in club cu Tristan Tate, noul ei iubit, Victor Slav primexte declaratii din partea unei cunoscute vedete de la noi. Denisa Despa, cEci despre ea este vorba, il admirE pe fostul BiancEi DrEguxanu.

- Bianca DrEguxanu pare cE este indrEgostitE panE peste cap de noul iubit. Blondina s-a despErtit de Victor Slav, insE nu a stat prea mult pe ganduri. Bianca DrEguxanu a inceput sE iasE cu tinerelul Tristan Tate, care pare sE-i fi furat inima. Bianca DrEguxanu a inceput deja sE petreacE noptile cu noul…

- Cine ixi inchipuia cE relatia dintre Bianca DrEguxanu xi milionarul Tristan Tate reprezintE o aventurE de-o varE sau un simplu foc de paie, pare cE s-a inxelat amarnic! Cei doi amorezi se comportE precum un cuplu modern xi sudat, iar imaginile surprinse de paparazzii Spynews.ro stau mErturie!

- Viata xi dragostea sunt complicate. Dar inimii nu ii poti porunci. Asta poate spune Tristan Tate, iubitul BiancEi DrEguxanu. CEci, din sursele noastre bine informate, care nu au dat niciodatE grex, acesta trEia deja o poveste cu o domnixoarE atunci cand inima-i zburdalnicE a tresErit la vederea frumoasei…

- Bianca DrEguxanu pare sE trEiascE o nouE viatE! Blondina are un iubit nou, insE in adancul inimii are o xi teamE pe care vrea cu tot dinadinsul sE o depExeascE. AstEzi, vedeta a povestit in linii mari cum decurge relatia ei cu Tristan Tate.