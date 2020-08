Trist și adevărat: Una dintre bogatele ȚĂRI ale lumii are probleme Un clasament realizat in 2018 de catre Fondul Monetar Internațional releva faptul ca, in functie de venitul pe cap de locuitor, Kuweitul era a saptea cea mai bogata tara din lume. Prezentul suna insa altfel: trist, dar adevarat. Pierderile economice s-au accentuat in Kuwait o data cu prabusirea pretului petrolului, in primavara. Guvernul are nevoie de 1,7 miliarde de dinari in fiecare luna, potrivit ministrului Finanțelor, Barak Al-Sheetan. Lichiditatile de care dispune trezoreria se vor termina rapid, daca pretul petrolului nu isi va reveni. Și daca Kuwaitul nu se va putea imprumuta. Deficitul… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

