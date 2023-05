Stiri pe aceeasi tema

- O misiune de pace desfasurata de sase lideri africani se va deplasa "imediat ce va fi posibil" in Ucraina si in Rusia, pentru a incerca "sa gaseasca o solutie pasnica la conflictul devastator", a anuntat marti presedintele sud-african Cyril Ramaphosa, informeaza AFP

- Artileria rusa a atacat doua brigazi ucrainene si le-a cauzat pierderi, anunta miercuri un purtator de cuvant al Grupului de lupta central, Aleksandr Savciuk, relateaza Tass.Grupul de lupta central, cu ajutorul fortelor si capacitatilor sale de recunoastere, a detectat miscari de personal ale celei…

- Suntem in ziua 431 a razboiului pe scara larga inceput de vladimir Putin in Ucraina. Presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a estimat, intr-un interviu acordat presei scandinave, ca armata ucraineana este pregatita sa lanseze mult asteptata contraofensiva pentru a incerca recuperarea teritoriilor…

- Este a 410-a zi de la inceputul razboiului in Ucraina. Zelenski vede in continuare Ucraina pe drumul spre aderarea la NATO. Suveranul pontif face din nou apel la incetarea razboiului dintre Rusia și Ucraina.

- Potrivit lui Zelenski, 11 persoane au murit in subsolul unei scoli cu un spatiu de mai putin de 200 m2, unde 367 din cei circa 400 de locuitori ai satului Iahidne din nordul Ucrainei au fost inchisi timp de 27 de zile in martie 2022."Toti acesti oameni stateau intr-un intuneric total, asteptand revenirea…

- In ultima vreme, incepand aproximativ cu o luna in urma, locul Republicii Modova in contextul razboiului ruso-ucrainean a devenit un subiect de interes sporit in discursul politic, mediatic și propagandistic, atat in țara, cat și in afara. Prezentarea distorsionata a situației reale a impins lucrurile…

- Apar informații menite sa ofere speranța intregii lumi, cu privire la desfașurarea razboiului dintre Rusia și Ucraina. Veștile bune vin din partea lui Kirilo Budanov, seful GRU, serviciul de spionaj al armatei ucrainene. Potrivit acestuia, armata lui Putin ramane fara „resurse militare”, ceea ce va…

- Ucraina inca lupta pentru Bahmut, iar armata ucraineana nu a luat decizia de a se retrage din orasul transformat in ruine, dar situatia este din ce in ce mai dificila, relateaza News.ro. Mercenari Wagner cu experienta in Siria si Libia sunt angajati intr-o batalie furibunda in timp ce mii de civili…