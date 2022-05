Stiri pe aceeasi tema

- Suedia si Finlanda, care si-au depus cererea de aderare la NATO saptamana trecuta, vor fi prezente la Madrid la summitul Aliantei Nord-Atlantice la sfarsitul lunii iunie, a dat asigurari marti premierul spaniol, Pedro Sanchez, la forumul de la Davos, relateaza AFP. Cele doua tari nordice se vor afla…

- Ministrul turc de externe Mevlut Cavusoglu a descris intalnirea sa de miercuri de la New York cu omologul american Anthony Blinken drept „extrem de pozitiva”, in contextul in care Ankara ameninta ca va bloca aderarea Suediei si Finlandei la NATO.

- Ministrul de externe rus Serghei Lavrov a declarat, marti, ca NATO ''a avut in vedere teritoriile Finlandei si Suediei in planurile sale militare de extindere catre est'' de multi ani, motiv pentru care aderarea acestor doua tari la NATO ''nu va face mare diferenta'', relateaza agentia TASS, citata…

- Ministrul rus de Externe Serghei Lavrov a declarat ca NATO ”tine cont de teritoriile Finlandei si Suediei in cadrul planurilor sale militare de extindere spre est” de ani de zile si, prin urmare, aderarea celor doua tari la alianta ”nu reprezinta nicio diferenta”, relateaza agentia de presa rusa…

- Ministrul roman de externe, Bogdan Aurescu, a declarat ca pentru Romania este importanta contribuția concreta viitoare a celor doua state nordice in procesul de consolidare a poziției de descurajare și de aparare a NATO pe flancul estic. Participand la o intalnire informala a miniștrilor de externe…

- Ministrul roman de Externe, Bogdan Aurescu, a declarat sambata, la reuniunea informala a miniștrilor de externe din statele NATO, disponibilitatea Romaniei de sprijini un proces rapid de aderare a Finlandei și Suediei la alianța nord-atlantica. Șeful diplomației de la București a aratat ca aderarea…

- Un avion de recunoastere rusesc a violat pentru scurt timp spatiul aerian suedez, a anuntat sambata statul major al tarii scandinave, ale carei autoritati reflecteaza la o eventuala candidatura la NATO dupa invadarea Ucrainei de catre Rusia, relateaza AFP. „Un avion cu elice rusesc AN-30 a violat spatiul…

- Finlanda și Suedia iși vor exprima in luna mai, impreuna, dorința de a adera la NATO, scrie presa din cele doua țari scandinave, citand surse apropiate de acest subiect, potrivit Reuters . In pofida unei cooperari mai stranse cu alianța militara dupa anexarea Peninsulei Crimeea de catre Rusia, in 2014,…